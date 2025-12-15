Финландците се смятат за най-щастливите хора в света. А дали са и по-добри родители?

Разказва „Дойче Веле”:

Спокойният им подход към отглеждането на деца изненадва мнозина, а една практика със сигурност кара външните хора да клатят глави.

Бихте ли оставили бебето си без надзор пред магазин за хранителни стоки или пред кафене? Или може би в двора си?

За финландците това не е нещо необичайно. Роня и дъщеря ѝ Елми не са изключение.

„Съвсем обичайно е да оставиш детето отпред. Безопасно е. И вярвам, че и другите хора ще я пазят, докато е там, а аз съм в магазина”, казва Роня.

Перо са нормално финландско семейство. Роня и Ерка живеят с 1-годишната си дъщеря в Порвоо — град на петдесетина километра от столицата Хелзинки. Роня е филмов продуцент, а Ерка е хотелски мениджър. И двамата се грижат за домакинството и бебето.

„Мисля, че е заради спокойния и надежден подход, който имаме към отглеждането на дете. Оставяш ги да се опитват и да се провалят”, казва Ерка.

Но защо финландците имат толкова малко деца? Според доклада за Световното щастие на „Галъп“, финландците са най-щастливите хора в света вече 8 поредни години. Само 5,6 милиона души - финландците са сравнително малко население, заобиколено от много природа. Статистически финландките имат средно по 1,26 деца.

„Мисля, че един от най-важните фактори е несигурният живот и бъдеще, изменението на климата и случващото се по света. Това засяга много млади хора”, казва Роня.

Още от раждането на бебето семействата получават подкрепа — финансова и друга. В случая на родители със средни доходи, всеки получава около 70% от доходите си от предходната година за 160 дни. После идват детските добавки от около 100 евро на месец за първите две деца.

Малко преди 08:00 сутринта Роня води Елми на детска градина. Още от 9-месечна възраст всяко финландско дете има право на място в детска градина. Елми ходи от първия си рожден ден.

„Обикновено аз я водя сутрин, а Ерка я взема вечер, защото аз работя в Хелзинки. Тя обича да е там. Ходи с удоволствие и не поглежда назад, когато я оставям”, казва Роня.

Обикновено Елми стои в детската градина от 08:00 до 16:00 часа. Много детски градини предлагат денонощни грижи за родители, които работят на смени или пътуват често. В зависимост от доходите си, родителите плащат максимум 311 евро на месец за първото дете.

„Малките деца учат много от играта. Например как да се разбират с други деца, да се справят с раздялата с родителите си и да бъдат независими. В един нормален ден във Финландия голяма част от това се случва на открито. Тук използваме музика, за да упражняваме езиковите умения, четем и много пеем”, обяснява учителката в детската градина.

Следобедната дрямка за Елми е на двора. Бебефон измерва телесната температура и задейства аларма, ако се събуди. Външната температура в Порвоо в 12:00 часа днес е минус 2 градуса.

„При нас е типично бебето да се слага да спи навън, защото е по-добре на чист въздух”, казва Роня.

Престоят сред природата е голям фактор за щастието на финландците, а за Роня и Ерка това, че имат време заедно като двойка, е нещо, което искат да предадат на дъщеря си.

Семейство Перо са истински открити и скромни. И за мнозина именно тези качества определят родителството във Финландия.

