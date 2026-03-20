Съединените щати не знаели за атаката срещу газовото поле "Южен Парс" в Иран. Това заяви Бенямин Нетаняху, след като ударите там доведоха до ирански атаки срещу ключови енергийни комплекси в съседните арабски страни. Доналд Тръмп съобщи по-рано, че няма нищо общо с тази операция и е казал на Израел да спре да атакува петролната и газова инфраструктура.

Премиерът на Израел потвърди това, каза че страната е действала сама. Експерти разчитат целия епизод като ясен знак, че между Вашингтон и Тел Авив има значителни разминавания. Нетаняху коментира и непрекъснатите публикации, че той е въвлякъл Тръмп във войната.

"Ще кажа две неща. Факт номер 1 - Израел действа сам срещу газовите полета "Южен Парс". Факт номер 2 - президентът Тръмп поиска да спрем бъдещи атаки и ние го направихме. И за да завърша, ще коментирам още една фалшива новина. Че някак Израел е въвлякъл Съединените щати в конфликт с Иран. Наистина ли смятате, че някой може да каже на президента Тръмп какво да прави?", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

