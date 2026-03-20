Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, служебният вътрешен министър Емил Дечев и временно изпълняващият длъжността председател на ДАНС Деньо Денев подписаха съвместна заповед за създаване на Национално междуведомствено звено във връзка с предстоящите избори за 52-рото Народно събрание на 19 април 2026 г.

В състава на звеното влизат заместник-главният прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховната касационна прокуратура, както и представители на ръководствата на МВР и ДАНС. То ще функционира от началото на предизборната кампания – 20 март 2026 г., до 30 дни след официалното обявяване на окончателните резултати от Централната избирателна комисия.

Ръководствата на прокуратурата, МВР и ДАНС проведоха работно съвещание за изборите

Основната цел на структурата е да гарантира защитата на политическите права на гражданите и да осигури навременна и ефективна реакция срещу престъпления, свързани с изборния процес.

В рамките на дейността си звеното ще осъществява координация и обмен на информация с ЦИК и регионалните междуведомствени екипи, като ще анализира и обобщава постъпващите данни с цел законосъобразното протичане на изборите.

