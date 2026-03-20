Датски войници, изпратени в Гренландия през януари, са били в готовност да взривят ключови летищни писти поради опасения, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да нахлуе на арктическия остров, съобщава датската обществена телевизия DR.

Позовавайки се на източници от датското правителство и армията, както и сред европейски съюзници, DR съобщава, че са били доставени и запаси от кръв за лечение на ранени в случай на евентуални военни действия. Изданието Financial Times посочва, че двама европейски служители по-късно са потвърдили информацията. Датското министерство на отбраната заяви пред BBC, че „няма коментар”.

Тръмп планира да изпрати кораб болница в Гренландия

Висш датски военен служител, говорещ при анонимност, заяви пред BBC, че „само ограничен брой хора са били наясно с операцията от съображения за сигурност”.

И САЩ, и Дания са членки на НАТО, а въпросът за Гренландия – полуавтономна част от Дания – дълбоко раздели Вашингтон и неговите европейски съюзници. Тръмп многократно е заявявал, че иска да анексира Гренландия по време на втория си президентски мандат. Лидерите на Гренландия и Дания неколкократно отхвърлиха исканията му за придобиване на острова.

DR посочва, че докладът се базира на 12 източника от върховете на датското правителство и армията, както и на източници сред съюзниците на Дания във Франция и Германия. Те са разказали на медията, че Копенхаген е поискал от Париж и Берлин, както и от скандинавските страни, политическа подкрепа за справяне с Тръмп чрез демонстрация на силна европейска солидарност и провеждане на повече съвместни военни дейности в Гренландия.

Според източниците ситуацията е ескалирала на 3 януари, когато елитни американски сили заловиха венецуелския президент Николас Мадуро при светкавична операция в столицата Каракас. Ден след това Тръмп заяви пред репортери, че ще започне да се „тревожи за Гренландия след около два месеца” и повтори, че „Гренландия ни е необходима заради ситуацията с националната сигурност. Тя е изключително стратегическа”, добавяйки без доказателства: „В момента Гренландия е покрита с руски и китайски кораби навсякъде”.

Скоро след това малък военен контингент от датски, френски, германски, норвежки и шведски войници е бил изпратен в гренландската столица Нуук и в Кангерлусуак, където има летище. По това време френският президент Еманюел Макрон заяви, че първоначалният контингент ще бъде подсилен със „сухопътни, въздушни и морски активи”.

DR съобщава, че последвало разполагане е включвало елитни датски войници и френски контингент, обучен за водене на война в студени, планински райони. Датски самолети и френски военноморски съд са били изпратени към Северния Атлантик. Разполагането е било представено като част от ръководени от Дания съвместни военни учения под името „Операция Арктическа издръжливост” (Operation Arctic Endurance), но истинската причина е била подготовка за възможна инвазия от страна на САЩ, твърди медията.

Дания е взела решение нейните войници да се бият, ако САЩ нахлуят, като военните са били подготвени и да взривят пистите в Нуук и Кангерлусуак, за да предотвратят кацането на американски военни самолети там.

„Цената за САЩ трябваше да бъде повишена. САЩ трябваше да извършат враждебен акт, за да получат Гренландия”, заяви датски източник от отбраната пред телевизията, признавайки същевременно, че е било малко вероятно войските да успеят да отблъснат американска атака.

На 21 януари Тръмп, който по-рано отказа да изключи използването на сила за превземане на Гренландия, заяви на Световния икономически форум в Давос: „Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила. Всичко, което Съединените щати искат, е едно място, наречено Гренландия”. Оттогава Тръмп заяви, че търси „незабавни преговори” за намиране на компромис и по-нататъшно деескалиране на спора.

Редактор: Мария Барабашка