7-годишно дете е в тежко състояние след падане от около триметрова скала край симитлийското село Долно Осеново.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед, докато момчето си играело. Сигнала е подала баба му.

На мястото се е отзовал спешен екип от Симитли, а след него и реанимационен от Благоевград. Детето е прието с тежка мозъчна травма и счупен шиен прешлен, което наложило спешното му транспортиране до УМБАЛ „Пирогов“ в София, където е настанено първоначално в противошокова зала, а след това в отделението по неврохирургия. От болницата съобщиха за NOVA, че няма опасност за живота му.