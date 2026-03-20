Досегашният президент на Бразилия Жаир Болсонаро остава в интензивно отделение седмица след постъпването си в болница с пневмония, като състоянието му постепенно се подобрява, съобщиха лекуващите го медици.

Той е бил приет по спешност от затвора „Папуда“, където изтърпява 27-годишна присъда за опит за преврат. Болсонаро, който управляваше страната в периода 2019 - 2022 г., е диагностициран с двустранна бактериална пневмония.

По информация на лекарите той „поддържа добро клинично и лабораторно състояние“, но към момента не се предвижда изписване. Медиците продължават да наблюдават състоянието му в болнична среда.

Инфекцията е в следствие на навлизане на съдържание от стомаха в белите дробове вместо в хранопровода - едно от множеството усложнения, които Болсонаро е преживял, след като бе намушкан в корема по време на предизборна проява през 2018 г.

Миналата година Болсонаро беше осъден заради ролята си в неуспешен опит за преврат след загубата на изборите през 2022 г. от настоящия президент Луис Инасио Лула да Силва. Адвокатите му отново поискаха той да бъде преместен под домашен арест, но Върховният съд на Бразилия неколкократно отхвърляше подобни искания.

