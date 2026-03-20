Тази седмица „Непознатите земи“ ще отведе зрителите в една от най-бляскавите дестинации в Съединените щати - Маями, щата Флорида. Репортерът Стоян Нешев ще покаже емблематични места като легендарната Ocean Drive, позната от десетки филми и сериали.

Макар и календарно зима, в Маями сезонът е топъл и сух, с температури между 20 и 25 градуса. За да разкрие истинското лице на града, екипът се доверява на местния гид Анди, който живее там повече от три десетилетия и определя града като място, в което човек лесно се влюбва.

Маями е не само туристически рай, но и една от най-предпочитаните локации за киноиндустрията. Именно там са снимани продукции като “Лоши момчета”, “Белязаният” с Ал Пачино, както и популярни заглавия като “Декстър” и Miami Vice.

Само на около 100 километра от града екипът достига и до Бахамите - екзотична дестинация, известна не само с природата си, но и с любопитни обитатели като карибските чайки. Те се отличават със специфични звуци, наподобяващи човешки смях, и се срещат по крайбрежията на Атлантическия океан, Карибско море и Мексиканския залив.

