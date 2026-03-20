Администрацията на Доналд Тръмп заведе дело срещу Харвард, обвинявайки институцията, че е допуснала „враждебна среда“ спрямо еврейски и израелски студенти по време на пропалестински демонстрации в кампуса в периода 2023–2025 г.

Тръмп предприе настъпление срещу водещи американски университети, като ги обвинява, че позволяват на пропалестински движения да действат свободно на фона на израелската офанзива в Ивицата Газа - позиция, която той приравнява към антисемитизъм. През февруари Министерството на правосъдието заведе подобен иск срещу Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

В новата жалба ведомството твърди, че „преподавателите и ръководството на Харвард са си затваряли очите за антисемитизъм и дискриминация срещу евреи и израелци“, като обвинява университета, че не е прилагал собствените си правила спрямо пропалестински и антиизраелски протестиращи. „Харвард позволи на антиизраелски демонстранти да окупират библиотеките му. Харвард допусна антиизраелски лагер да съществува в продължение на двадесет дни в нарушение на университетската политика“, се посочва в иска, внесен в съд в Масачузетс. „Харвард създаде и продължава да поддържа кампусна среда, в която враждебният антисемитизъм и антиизраелското поведение процъфтяват“, се допълва в документа, цитиран от АФП.

Тръмп иска 1 млрд. долара обезщетение от Харвард

В отговор университетът заяви, че „се грижи за членовете на нашата еврейска и израелска общност и остава ангажиран да гарантира, че те са приети, уважавани и могат да се развиват в нашия кампус“. От институцията подчертаха, че са предприети „съществени и проактивни“ мерки за справяне с причините за антисемитизма, включително засилено обучение и образователни инициативи за студенти, преподаватели и служители.

Стартирани са и програми за „насърчаване на граждански диалог и уважително несъгласие както в аудиториите, така и извън тях“. „Действията на Харвард показват точно обратното на умишлено бездействие“, се казва в позицията.

В иска администрацията на Тръмп настоява съдът да установи, че Харвард нарушава договора си с федералното правителство, което би позволило спиране на задължението за изплащане на милиони долари федерално финансиране и връщане на вече предоставени средства.

Това е поредният епизод от конфликта между администрацията на Тръмп и най-стария и престижен университет в Съединените щати. През септември федерален съдия, след жалба от Харвард, разпореди правителството да отмени замразяването на финансиране в размер на 2,6 милиарда долара за университета. По това време Тръмп даде знак, че е близо до споразумение, при което Харвард ще изплати около 500 милиона долара, основно за професионално обучение.

През февруари обаче президентът заяви в социалната си мрежа Truth Social, че вече търси обезщетение от 1 милиард долара от университета. Последва публикация на „Ню Йорк Таймс“, според която Тръмп е се е отказал от първоначалното си искане за 200 милиона долара заради съпротивата на университета.

Редактор: Дарина Методиева