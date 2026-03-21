В Техническия университет в София се провеждат „Дни на роботиката”, в които участват млади изобретатели от цяла България с над 150 различни проекта. Най-малките участници в събитието са на 10-годишна възраст.

Сред представените разработки е проектът „i-House3 Factory” на 10-годишния Георги Гънчанов и 13-годишната Александра от Царево. „Роботът представлява напълно автоматизирана фабрика за коли, където машините произвеждат автомобилите без намеса на човек”, обясни Александра. Съоръжението използва зелена енергия чрез слънчеви панели. Александра сподели, че е започнала да се учи по време на пандемията, а в момента вече преподава на по-малки деца.

Техният ментор Светла Станимирова посочи, че в малките градове няма големи клубове по роботика, но целта е децата „да реализират идеите си, а не просто да сглобяват готови проекти”. В изработката на моделите се използват стари елементи и части от играчки.

Даниел Колев представи проекта „ЗнаиБот”, разработен от екип от трима души. Роботът е училищен асистент с локален изкуствен интелект, чиято идея е „да подпомага на учениците да учат по-лесно и по-интерактивно”. Технологията позволява на изкуствения интелект да запазва интересите на учениците и да помага за сигурността в учебните заведения.

