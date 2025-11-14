Любопитни кадри от Италия показват изпитанията на иновативен робот лозар, който има за цел да автоматизира грижите за лозовите масиви. Машината е проектирана да наблюдава в какво състояние е гроздето, да обикаля сама редовете и да пръска срещу вредители, като извършва и редица други манипуляции.

В момента създателите му все още го програмират, но идеята е в бъдеще такива роботи да полагат ежедневните грижи за растенията без нужда от човешка намеса.

Първият модел се казва Фраски и се разработва от Техническия университет в Генуа в сътрудничество със земеделци от Бергамо. Според експерта по роботика Мануел Каталано, решението цели да се справи с един от големите проблеми в сектора - липсата на работна ръка.

„В лозята проблемът не е само да се събира гроздето. Трябва през годината да се извършват дейности за поддръжка на лозята. Днес това е проблем, най-вече заради липсата на работна ръка. С този вид решение предлагаме инструмент, който може да им помага във всички дейности в лозята“, обяснява Каталано.

Редактор: Мария Барабашка