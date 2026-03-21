Над 200 000 камери в София: Кой има достъп до записите ни
Официалната статистика показва, че в София има над 200 000 частни и държавни камери, но според експертите реалният им брой е значително по-голям. Ако един човек се движи активно в голям български град, той може да бъде заснет от между 30 и 80 камери на ден. Докато броят на устройствата расте, нараства и тревогата за това кой контролира потока от информация.
В специален репортаж на NOVA, журналистът Петър Антонов и операторът Георги Георгиев изследват сигурността на системите за видеонаблюдение и рисковете от нерегламентиран достъп до личните ни данни.
„Целият стрийминг на камерите върви към някакви сървъри и след това се връща към вашите телефони. Какво се случва с този поток по време на пътуването му – никой все още не знае”, предупреждава IT специалистът Виктор Хубенов. Той обяснява, че масовите камери от свободния пазар използват така наречения „P2P Cloud”, което ги прави по-уязвими в сравнение с професионалните системи със специфични настройки и статични IP адреси.
Николета Атанасова, председател на Българската камара за охрана и сигурност, допълва, че ниската цена на техниката често е за сметка на сигурността. „Най-големите ни заплахи идват по линия на киберзаплахите. Много е важно да се направят правилните настройки”, посочва тя. Дистрибуторите рядко проверяват всяко отделно устройство, разчитайки основно на фабричните спецификации и тестове.
