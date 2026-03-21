Димитър Бербатов, който е съветник на служебния премиер Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта, е глобен от МВР за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана ясно от публикация във Facebook профила на и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

„Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички. Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”, посочва главният секретар Георги Кандев.

Той допълва, че още снощи е разпоредил проверка по случая, тя е приключена тази сутрин и на Бербатов е наложена глоба в максималния размер съгласно действащия закон.

„Правилата важат за всички. Още по-важно е обаче грешките не просто да се наказват, а да се осъзнават и поправят. Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си”, допълва Кандев.

