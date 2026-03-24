Администрацията на Доналд Тръмп негласно разглежда председателя на иранския парламент като потенциален партньор - и дори като бъдещ лидер - след като президентът сигнализира за промяна от военен натиск към преговорен изход, пише Politico.

Мохамад Багер Галибаф, 64-годишният политик, който многократно е заплашвал САЩ и техните съюзници с ответни действия, се възприема от Вашингтон като възможен партньор, който би могъл да ръководи Иран и да води преговори с администрацията на Тръмп в следващия етап на конфликта, според двама служители на администрацията.

Белият дом обаче не е готов да се ангажира с конкретно лице, като предпочита да „тества“ няколко кандидати, за да открие някой, който е готов да сключи сделка, обясниха двата източниka, дадени заради вътрешни дискусии.

Тръмп: Има някои добри кандидати за лидер на Иран

Интересът на администрацията да открие партньор за преговори показва желание да се намери изход от блатото, в което Иран бързо се превърна - разтърсвайки световните пазари, повишавайки цените на петрола и подновявайки опасенията за инфлация. Той също така подсказва отговор на ключов въпрос след като САЩ и Израел ликвидираха голяма част иранското ръководство: Какво следва?

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Лийвит подчерта, че „става дума за чувствителни дипломатически обсъждания и Съединените щати няма да преговарят чрез медиите“.

Президентът Тръмп намекна за контакт с „много солидни“ фигури вътре в Иран и обяви петдневно прекъсване на „всякакви военни удари срещу ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура“, докато Техеран и Вашингтон водят дипломатически преговори.

Основните играчи в конфликта с Иран

Другият голям интерес на президента е икономически - нефтът. Според първия служител Тръмп не иска да унищожава остров Харг, основният нефтен център на Иран, защото се надява следващият лидер да сключи сделка, подобна на тази, направена от Делси Родригес, вицепрезидентът на Николас Мадуро във Венецуела, която пое властта след като той бе заловен.

Друг източник, свързан с Белия дом, предположи, че Тръмп преувеличава напредъка в преговорите, за да има повод да отмени самоназначения си 48-часов ултиматум, с който заплаши в събота вечерта да бомбардира ирански електроцентрали, ако не се отвори отново протокът Хормуз в понеделник.

„Определено печели време и се опитва да стабилизира пазарите. Трудно е да се каже дали наистина е сериозен за намиране на изход или поставя нереалистични изисквания, за да може Иран да откаже“, каза високопоставеният представител.

Мнозина в администрацията смятат, че Венецуела, операция, която до голяма степен е успешна, е модел за това, което все още е възможно в Иран. Поради това изгнаникът опозиционер Реза Пахлави се смята за малко вероятен вариант. Администрацията не вярва, че той би имал легитимност в страната.

Тръмп разкри, че иранците са се свързали с него и отхвърли варианта за посредничество на Русия

Вместо това фокусът е върху фигури, които вече държат власт вътре в системата - „търсейки еквиваленти на чавистите“ - отнасяйки се до политическото движение на Уго Чавес във Венецуела. В Иран този избор все повече насочва вниманието към председателя на парламента.

Галибаф отрече преговори с САЩ в понеделник, но служители на администрацията отхвърлиха думите му като вътрешно позициониране.

Старши служител на Белия дом каза, че Тръмп иска да постигне мирно споразумение с Иран тази седмица, защото търси напредък в отпушването на Ормузкия проток и примирие.

