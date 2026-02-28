Очертават се петима основни фигури, три от тях са добре известни, другите две засега сякаш са в сянка, но те имат своето място в петорката

Доналд Тръмп

Американският президент се стреми да се позиционира като глобален миротворец, но по отношение на Иран той заема последователно твърда позиция. Миналата година неговите сили се присъединиха към войната на Израел с Ислямската република, като извършиха удари по ядрени обекти. По време на масовите протести, които разтърсиха Иран през януари, Тръмп предупреди, че ще удари „много силно“, ако властите „започнат да убиват хора, както са правили в миналото“. В първия си мандат Тръмп беше архитектът на доктрината за „максимален натиск“, насочена към отслабване на Иран икономически и дипломатически. През 2018 г. той изтегли САЩ от международното споразумение за ядрената програма на Иран, което предлагаше на Техеран облекчаване на санкциите в замяна на ограничаване на амбициите му. Докато западните страни и Израел обвиняват Иран, че се стреми към ядрено оръжие, Техеран последователно твърди, че програмата му е за граждански цели. През февруари Тръмп възобнови непреките преговори с Иран, като същевременно продължи да умножава заплахите си.

Аятолах Али Хаменей

86-годишният върховен лидер на Иран отдавна въплъщава позицията на ислямската република, изразяваща неподчинение към враговете ѝ, главно САЩ и Израел. На власт от 1989 г. и държейки последната дума по всички важни държавни въпроси, Хаменей наблюдаваше стабилното развитие на ядрената програма на Иран, като очертаваше обогатяването на уран като суверенно право. Разширяването на регионалното влияние на Иран в Ливан, Сирия, Ирак и Йемен е определяща черта на неговата външна политика. Хаменей настояваше, че Иран „никога няма да се предаде“ на САЩ и е скептичен относно дипломацията. По време на ядрените преговори през 2025 г. той изрази съмнение, че сделката „ще доведе до някакъв резултат“, твърдейки, че проблемите на Иран трябва да бъдат решени вътрешно. Когато преговорите бяха възобновени, той предупреди, че Иран е способен да потопи американски военни кораби. Хаменей отхвърля отказа от обогатяването на уран и обсъждането на ракетната програма на Иран. „Американците трябва да знаят, че ако започнат война, този път ще бъде регионална война“, предупреди той.

Бенямин Нетаняху

В продължение на десетилетия израелският премиер представя ядрените амбиции на Иран, ракетния му арсенал и подкрепата му за войнствени групировки като екзистенциална опасност. Натискът на Нетаняху за военни действия се материализира за първи път по време на 12-дневната война миналия юни и той продължи да твърди, че Израел отново ще действа, за да предотврати всяко възраждане на атакуващите способности на Иран. През януари, обръщайки се директно към иранската общественост, Нетаняху заяви, че се надява „персийската нация скоро да бъде освободена от игото на тиранията“. А този месец предупреди, че „ако аятоласите допуснат грешка и ни нападнат, ще изпитат реакция, която дори не могат да си представят“. Нетаняху многократно е призовавал иранския народ да свали лидерите си и да възстанови връзките, които двете страни са имали преди ислямската революция от 1979 г.

Реза Пахлави

Най-големият син на последния шах се позиционира като потенциален лидер за демократичен преход в страната, която не е посещавал отпреди революцията. Бившият престолонаследник попадна в световния фокус по време на последните протести, където „Пахлави ще се завърне“ беше сред антиправителствените лозунги, скандирани в цялата страна. Той призова иранците да се присъединят към протестите и призова за демонстрации в чужбина. Базиран в САЩ, той настоя Вашингтон да се намеси директно в подкрепа на иранците, които се стремят да свалят властите. „Тук съм, за да гарантирам преход към светско демократично бъдеще“, каза Пахлави пред поддръжниците си в Мюнхен през февруари. „Време е да се сложи край на Ислямската република“, каза той, призовавайки Тръмп да „помогне“.

Той остава поляризираща фигура, особено сред иранската опозиция. Пахлави е изправен пред критики за подкрепата си за Израел, където направи широко отразено посещение през 2023 г. Силно критичен към репресиите в Ислямската република, той никога не се е дистанцирал от злоупотребите от ерата на баща си.

Мохамед бин Салман

Престолонаследникът и фактически владетел на Саудитска Арабия отдавна споделя мнението на другите държави от Персийския залив: те са щастливи да видят отслабен Иран, но се опасяват, че дестабилизирането му може да предизвика хаос в региона. Сунитската Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, има традиционно напрегнати отношения с Иран, нейния труден шиитски съперник в Персийския залив. Месеци след като стана престолонаследник през 2017 г., принц Мохамед предизвика недоволство в Техеран, наричайки Хаменей „Хитлер“ от Близкия изток.

Но Рияд и Техеран заровиха томахавката, когато възстановиха връзките си през 2023 г. при сближаване с посредничеството от Китай. Регионалната стабилност се превърна в цел за Саудитска Арабия и когато атака от САЩ за първи път изглеждаше вероятна през януари, тя и други държави от Персийския залив притиснаха Вашингтон да се въздържи.

Редактор: Иван Петров