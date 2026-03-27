Пенсионната реформа е подкрепена от различни политици и следва препоръки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това заяви Врадимир Нечев в студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS. Гражданите ще могат да инвестират пенсионните си осигуровки в три вида фондове - динамичен, консервативен и балансиран, поясни той. Целта е чрез инвестиране, гражданите де факто да получават по-високи пенсии.

Експертът каза, че този модел работи в други европейски държави и всеки човек е свободен да избира как да бъдат инвестирани парите му като се очаква възвръщаемостта на доходите да се повиши до 7% през следващите години. Той наблегна на това, че инвестираните средства са със строг лимит, който цели да осигури сигурност и прозрачност на средствата.

"Който не е избрал вида фонд до 1 януари 2027 г., ще бъде разпределен служебно според възрастта си. Планирано е това да бъде датата, от която промяната да стане факт", каза още Нечев.

