Информацията потвърди енергийният министър на страната
Електричеството беше прекъснато в части на иранската столица Техеран след атаки по инфраструктурата. Това заяви енергийният министър на страната, цитиран от "Ройтерс".
Жители на Техеран показват разрушенията в града (ВИДЕО)
Прекъсване на тока има и на места в провинция Алборз и в град Карадж. Шрапнели са поразили част от електрическата мрежа в Алборз, заради което е спрял токът. Екипи работят по възстановяването му.
Междувременно журналисти на "Франс прес" съобщават за силни взривове в Техеран.
Източник: Габриела Големанска, БТА
