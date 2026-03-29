Електричеството беше прекъснато в части на иранската столица Техеран след атаки по инфраструктурата. Това заяви енергийният министър на страната, цитиран от "Ройтерс".

Жители на Техеран показват разрушенията в града (ВИДЕО)

Прекъсване на тока има и на места в провинция Алборз и в град Карадж. Шрапнели са поразили част от електрическата мрежа в Алборз, заради което е спрял токът. Екипи работят по възстановяването му.

Междувременно журналисти на "Франс прес" съобщават за силни взривове в Техеран.

