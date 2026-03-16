Жители на Техеран показаха разрушения в цивилни сгради, нанесени от ударите на Съединените щати и Израел. Предполага се, че цел на бомбардировката е бил полицейски участък в южната част на иранската столица. Тежко били засегнати и редица граждански постройки в близост. Правителството на Иран заведе журналисти да снимат сградите.

Иран: Войната със САЩ и Израел ще приключи, когато сме сигурни, че тя няма да се повтори

В страната няма интернет вече 16 дни – от старта на военните действия. В неделя се срина и мрежата на един от големите телекоми. Това прави събирането на достоверна информация от иранските градове много трудно. Министерството на здравеопазването на Иран заяви, че досега американските и израелските удари са убили над 220 жени и над 200 деца. Иранският Червен полумесец казва, че общият брой на убитите е над 1300 души.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

