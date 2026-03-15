Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в интервю, че войната, в която страната му се изправя срещу САЩ и Израел, ще приключи едва когато Техеран бъде сигурен, че тя няма да бъде подновена.

Тръмп се съмнява Моджтаба Хаменей да е жив

„Тази война ще приключи, когато сме сигурни, че няма да се повтори и че ще бъдат изплатени репарации. Преживяхме това миналата година: Израел атакува, след това Съединените щати... те се прегрупираха и ни атакуваха отново“, заяви Арагчи пред арабоезичната медия "Al-Araby Al-Jadeed".

