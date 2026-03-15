Доналд Тръмп се съмнява новият върховен лидер на Иран да е жив. Откакто започна войната Моджтаба Хаменей не е виждан на публично място. В интервю за една от големите телевизии, американският президент каза, че бил чувал, че не е жив.

Тръмп добави, че засега нямало да има мирен договор с Иран, защото условията още не били достатъчно изгодни.

Иран потвърди: Новият върховен лидер Моджтаба Хаменей е здрав и изпълнява задълженията си

Ако аятолах Хаменей е жив, единственото разумно нещо, което може да направи, е веднага да обяви капитулация, каза американският президент. САЩ разпространиха кадри как поразяват още цели в Иран.

След вчерашните удари по чувствителни за петролната индустрия обекти Доналд Тръмп каза, че можело да има нови бомбардировки на остров Харг „просто за забавление“.

А иранците отново се заканиха, че няма да има нормален трафик през Ормузкия пролив, докато са обект на атаки.

„Как ще свърши войната, контролираме ние. Край ще има само когато на първо място получим пълни репарации от Америка за разрушенията, както и 100-процентова гаранция за бъдеща сигурност. И второ — за да има край на войната, Америка трябва да напусне региона на Персийския залив“, каза Мохсен Резаи, бивш командир в Революционната гвардия на Иран.

В САЩ Федералната комисия по съобщенията заплаши телевизиите, че ще бъдат наказани заради „фалшиви новини“. Председателят на комисията и близък съюзник на Доналд Тръмп явно реагира на репортажи в новините за войната в Иран, които не са се харесали на президента. Брендън Кар написа, че телевизиите „трябва да работят в интерес на обществото, а ако не — ще останат без лицензи“.

А някои държави в Персийския залив започнаха арести на хора, които снимат иранските удари на тяхна територия. Бахрейн обяви задържането на шестима души, които снимали ракети и дронове и качили клиповете в интернет. Министерството на вътрешните работи каза, че такива публикации „разпространяват фалшива информация и могат да всеят страх“.

Това дойде, след като Дубай обяви, че са арестували 45 души за снимане на иранския обстрел. Те са от различни националности, включително европейци. Арестите били извършени, защото такива публикации „провокират общественото мнение и разпространяват слухове“.