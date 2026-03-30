Външните министри на четири страни обсъждат възможностите за примирие в Близкия изток. След среща в Исламабад Пакистан обяви, че е готов да бъде домакин на преговори между Съединените щати и Иран в следващите дни.

Това развитие идва след среща между външните министри на четири държави в Пакистан - Саудитска Арабия, Турция, Египет и самия Пакистан. Пакистанският външен министър заяви, че страната е готова да бъде домакин на преговори между Съединените щати и Иран в следващите дни. Засега обаче няма потвърждение нито от Вашингтон, нито от Техеран дали техни представители ще участват.

Иран може да преговаря със САЩ в Истанбул още тази седмица

В региона на Персийския залив преобладава сериозен скептицизъм относно възможността за диалог на този етап, тъй като позициите на двете страни остават силно раздалечени. Съединените щати предложиха план от 15 точки, който предвижда Иран да прекрати ядрената си и балистична програма.

От своя страна Техеран излезе с петточково предложение, което включва искания за репарации и премахване на американските бази в региона. На този фон се засилват и опасенията от ескалация, след като през последните дни американски военни сили започнаха да се разполагат в района на Персийския залив. Това може да създаде предпоставки за евентуални сухопътни операции и увеличава риска от развитие на конфликта в следващите часове или дни.

