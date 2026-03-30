„Българската туристическа и ресторантьорска индустрия следи с повишено внимание развитието на конфликта в Близкия изток и ръста на цените на петрола, като секторът е притеснен от възможните последици за Европа". Това заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

По думите му напрежението в региона продължава да се задълбочава, а липсата на яснота относно края на конфликта създава сериозна несигурност за бизнеса. Алибегов подчерта, че към момента не е ясно какви ще бъдат икономическите последици за Европа и в частност за туристическия сектор в България.

Той коментира и проведена среща със служебния премиер, като заяви, че тя е закъсняла. „Срещнахме се със служебния премиер, но за мен тази среща вече беше закъсняла, тъй като се проведе на четвъртата седмица от войната“, каза той. По думите му разговорът е продължил около час и половина, като представителите на бранша са предложили пакет от мерки за подкрепа. Въпреки това, според Алибегов, впоследствие не са били предприети конкретни действия, насочени към туризма.

Той отбеляза още, че част от мерките, обявени от служебния министър Андрей Гюров, не са отразили реалните нужди на сектора. В тази връзка Алибегов съобщи, че браншът настоява за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което да бъдат обсъдени предложенията на индустрията.

„Апелът ни към служебния премиер е да се вземат всички мерки, които предлагат браншовете, и Народното събрание да реши кои от тях да бъдат приложени – сега или в бъдеще“, допълни председателят на БАЗ.

