Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще нанесе удари по електроцентрали и мостове в Иран, ако Ормузкият проток не бъде отворен, предава БГНЕС.

След 48-часов ултиматум, отправен в събота, Тръмп написа в платформата Truth Social: „Вторник ще бъде Ден на електроцентралите и Ден на мостовете – всичко в едно, в Иран. Няма да има нищо подобно!!!“

Вчера Тръмп напомни на Иран, че му остават още 48 часа, за да сключи споразумение, припомня БТА.

Пред "Фокс нюз" Тръмп заяви, че споразумение е възможно до понеделник и Иран води преговори, предава "Ройтерс".

Войната на САЩ и Израел срещу Иран разпространи конфликта из целия Близък изток и разтърси глобалната икономика. Иранските сили поддържат строг контрол върху Ормузкия проток – ключов морски маршрут за петрол и газ – и атакуват икономически цели в съседни държави от Персийския залив, които смятат за свързани с военните усилия на САЩ и Израел.

Редактор: Ина Григорова