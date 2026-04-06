Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер беше регистрирано рано тази сутрин в Гърция, предаде гръцката агенция АНА-МПА. Земният трус е засечен в 7:20 ч. в района на град Янина в северозападната част на страната.

Според информация на Геодинамичния институт към Националната обсерватория епицентърът на земетресението е бил на 325 км северозападно от столицата Атина. Няма данни за пострадали и щети.

