Днес в Гърция ще бъде отворена специална платформа за подаване на заявления за получаване на помощ при зареждане с гориво, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Основната сума, с която се подпомагат физическите лица, е 50 евро на месец. С десет евро повече могат да получат собствениците на автомобили, които живеят на островите.

Различен е размерът на субсидията за собствениците на мотори - 30 евро в континенталната част и 35 евро на островите.

Помощта може да достигне до 120 евро за домакинство, в случай че семейството живее на някой от островите, има две коли и те са регистрирани на името на двамата. Условие за получаване на помощта за физически лица е определен семеен доход - до 25 хиляди евро за неженени двойки и до 35 хиляди евро за двойки с брак.

75 на сто от шофьорите изпълняват тези критерии, информира агенция АНА-МПА.

Според официалните данни средното потребление на горива в страната е около 70 евро на месец. С отпускането на 50 евро литър бензин ще бъде субсидиран от държавата с 36 цента, допълва агенцията.

Редактор: Габриела Павлова