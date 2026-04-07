Здравното министерство изиска подробности по обявената обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. Властта има 20 въпроса - за избора на процедура, критериите за подбор и условията за участие, както и за техническите изисквания. От ведомството смятат, че е трябвало да бъде проведен конкурс, защото става дума за обект с висока обществена значимост. Пред журналисти служебният министър на здравеопазването д-р Михаил Околийски обяви, че МЗ си е поставило за цел да осигури ефективност на всички нива относно Националната детска болница.

„Подготовката на тази обществена поръчка, която беше обявена онзи ден, е много преди ние да станем служебно правителство. Разгледахме това, което е било публикувано, и задаваме тези 20 въпроса, които целят оптимизиране на цялата структура на това искане. Първо, дали това да бъде редът, по който се обявява тази обществена поръчка. Ние смятаме, че условията за кандидатстване трябва да могат да включват опитни международни екипи. Искаме да осигурим най-добрата грижа за българските деца и това ни кара да бъдем много отговорни. В тези въпроси са включени редица подробности по отношение на структурирането на отделенията в самата болница, защо е направен изборът за едно, а не за друго. Така че има възможност тази обществена поръчка да бъде преработена и съгласувана с тези изисквания”, обясни служебният министър на здравеопазването.

Изявлението си той направи по време на посещение на УМБАЛ “Св. Анна”, където беше открит Център за лечение на мозъчно-съдови заболявания (СТРОУК център), обновен с помощта на Здравното министерство.

„Това е един от 17-е центрове за борба с инсултите, които, когато започнат да работят комплексно, ще подобрят в много голяма степен здравето на българските граждани. Целият процес ще бъде дигитализиран и ще влиза и в Националната здравноосигурителна система, за да бъде следено състоянието на хората и по отношение на тяхното възстановяване, рехабилитация”, добави той. По думите му цялата стойност на инвестицията е 110 млн. евро.

