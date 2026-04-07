Европейската комисия призова за "максимална сдържаност" в навечерието на изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран за отваряне на Ормузкия проток, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Говиретел на ЕК заяви на пресконференция, че се отхвърлят заплахите за удари по гражданска инфраструктура, които могат да засегнат милиони хора и да задълбочат войната. "Призоваваме за максимална сдържаност и за защита на гражданите, както и за пълно спазване на международното право. Дипломацията е отговорът", допълни той.

Тръмп плаши Иран с унищожение на гражданска инфраструктура. Техеран: Готови сме за врага

Припомняме, че Тръмп определи поставения от него краен срок на ултиматума за сключване на споразумение с Техеран като окончателен. Крайният срок изтича в сряда 03:00 ч. българско време.

