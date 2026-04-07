Стрелба възпрепятства конвой с хуманитарна помощ на Ватикана да стигне до християнски села в Ливан, намиращи се близо до границата с Израел, предаде Франс прес.

Конвоят бе ескортиран от френския батальон от Временните сили на ООН в Ливан. По него беше открит огън, когато се приближи до пограничните села. На автомобилите от конвоя бяха нанесени материални щети.

Нови израелски въздушни удари в Ливан, има загинали

Жителите на тези християнски села отказват да ги напуснат, както ги призовава израелската армия, която напредва в Южен Ливан.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова