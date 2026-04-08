Езиците могат да изчезнат. А когато един език изчезне, с него се губи и част от културното наследство на човечеството. Как най-добре да се защити един рядък език от изчезване, показват няколко ентусиасти в Полша, които се застъпват за съхранението на вилмезауришки - един стар регионален език. Те го представят на сцената въпреки съпротивата на консервативните политици във Варшава. За щастие вилмезауришкият има и млади почитатели.

Пьотрек е от Полша, но освен полски говори и още един изключително рядък език. „Аз съм Пьотр. Фамилията ми е Биба. Това е вилмезауришки - любимият ми език“, представя се младежът.

Вилмезауришкият се говори от виламовската малцинствена общност в град Виламовице, Южна Полша. Полското правителство го определя като застрашен език. Това обаче не се харесва на президента на Полша, който налага вето на закона.



„Някои групи не се вписват в неговата представа за една единствена нация, език и религия и затова са маргинализирани“, твърди лингвистът

Тимотеуш Крол



Той е водещ експерт по вилмезауришки. „Разочароващо е, че президентът Карол Навроцки наложи вето върху закон, който щеше да защити вилмезауришкия като полско културно и езиково наследство. Но това не променя факта, че езикът продължава да се говори и живее тук“, обяснява експертът.



Днес носителите на езика са малко, но има много ентусиасти. Те репетират пиеса. Вилмезауришкият се говори дори в TikTok. Млади хора, които го говорят, се свързват помежду си от цял свят.

„Този език е признат от Библиотеката на Конгреса в САЩ през 2007 г. и от ЮНЕСКО през 2009 г. Признат е и от учени от цял свят, включително от Австралия, Исландия, Канада и Япония“, разказва студентът Павел Шутов.

Мнозина смятат, че вилмезауришкият е просто далечен диалект на немския, но истината е по-сложна. Историята му е представена в градския музей. Виламовице дълго време е бил германски град, а жителите му са търгували из цяла Европа. С времето те създават собствен език, култура и традиционно облекло. Но Втората световна война заплашва да сложи край на всичко.



„След войната езикът и традиционните носии са забранени. Дори хората, които са го говорили у дома, са били преследвани. Това е оставило дълбоки емоционални белези“, твърди Крол.

Участниците в театралния проект мечтаят един ден вилмезауришкият не само да бъде разрешен, но и да се преподава в училищата. Но за това президентът на Полша трябва да отмени ветото си. А това изглежда малко вероятно. Консервативният Навроцки често блокира политиките на либералното правителство.И президентът, и подкрепящата го партия “Право и справедливост” отказват интервю. Но във Виламовице хората не се обезкуражават лесно.

