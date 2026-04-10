Снимка: iStock
Червеният кръст и Турският Червен полумесец изпратиха спешен хуманитарен конвой от Турция към Иран на фона на влошаващата се ситуация в страната.
По думите на говорител на инициативата здравната система е силно засегната, а разрушената инфраструктура и тежките психологически последици допълнително задълбочават кризата.
Мисията за доставка на помощ се реализира в момент на нестабилно примирие между САЩ и Иран, като двете страни се обвиняват взаимно за нарушения. Според данни конфликтът е отнел над 2000 жертви за последните пет седмици.
Конвоят включва около 200 комплекта за лечение на травми, предназначени за пострадали при бомбардировки, както и четири камиона с общо 48 тона хуманитарна помощ – включително временни убежища, хигиенни пакети и материали за първа помощ.
Според турски източници значителна част от населението е разселена, а десетки хиляди жилища и предприятия са разрушени, като сериозни щети са нанесени и на инфраструктурата на Иранския Червен полумесец.
Очаква се конвоят да достигне Техеран в рамките на 48 часа, след което помощта ще бъде разпределена към центровете за настаняване на пострадалите и разселените семейства.
Последвайте ни