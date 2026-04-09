Италианското правителство остро осъди израелски предупредителни изстрели срещу конвой на мироопазващата мисия на ООН в Ливан, в който са участвали италиански военнослужещи. При инцидента е бил повреден автомобил, но няма пострадали.

Според италианския външен министър Антонио Таяни, израелските сили са открили предупредителен огън срещу конвоя в южната част на Ливан, където действа мироопазващата мисия UNIFIL.

„Израелски предупредителни изстрели повредиха един от нашите автомобили. За щастие, никой не е ранен“, заяви Таяни пред долната камара на италианския парламент. Той подчерта, че италианските войници в Ливан „не трябва да бъдат докосвани“.

По-късно Таяни съобщи, че е разпоредил израелският посланик в Италия да бъде привикан за обяснения. Според него израелските сили „нямат никакво право да засягат италианските военнослужещи, които участват в операцията под флага на ООН“.

Министърът на отбраната Гуидо Крозето определи случилото се като „напълно неприемливо“.

Отделно министър-председателят Джорджа Мелони заяви, че действията на израелските сили са изложили на риск персонал, действащ под егидата на ООН.

„Напълно неприемливо е служители, работещи под знамето на ООН, да бъдат поставяни в опасност от безотговорни действия като днешните, които представляват ясно нарушение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност“, заяви Мелони.

UNIFIL е разположена в южната част на страната, за да следи спазването на линията на разграничение между Израел и Ливан - район, в който през последните седмици се водят интензивни сражения между израелската армия и подкрепяното от Иран движение Хизбула.

Мелони призова за прекратяване на войната в Ливан, като заяви, че примирието между САЩ и Иран трябва да бъде използвано като възможност за деескалация и на ливанския фронт.

Италианският премиер осъди „Хизбула“, но подчерта, че и израелските удари в Ливан трябва да спрат. По думите ѝ продължаващите атаки вече са довели до твърде много жертви и до „неприемлив брой“ разселени хора.

Редактор: Цветина Петкова