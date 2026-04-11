И.д. главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи за поредна успешна акция срещу организираното купуване на гласове, този път на територията на Търговище. В профила си в социалните мрежи той даде подробности за задържането на две лица и новите методи, до които прибягват нарушителите.

„Независимо от опитите на купувачите на гласове да измислят нови методи за извършване на престъпленията си, те няма да успеят да подведат органите на МВР”, заяви Кандев. Операцията е проведена незабавно след подаден сигнал за организирана търговия с вот. При акцията са задържани двама мъже, срещу които вече е образувано досъдебно производство.

При извършените обиски криминалистите са попаднали на сериозна сума пари и списъци с имена. Открити са близо 12 000 евро, като парите са били укрити в пояс по тялото на единия от задържаните мъже.

