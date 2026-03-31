В резултат на получена оперативна информация, служители на МВР установиха и иззеха общо 10 150 евро от частен имот и автомобил на мъж, за когото има данни, че е съпричастен към купуване на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook.

Той посочва, че случаят е от Бяла Слатина. За него е уведомен дежурният прокурор. Работата по документирането на престъплението продължава.

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота“, заявява Кандев.

576 сигнала за купен вот в страната, образувани са 181 досъдебни производства

