„В тези светли дни винаги намираме време за това да сме заедно с цялото ни семейство”, сподели Мария Илиева в предаването „Събуди се”. По повод Великден певицата и нейната майка – диригентът Ваня Монева, коментираха значението на празника, общата си любов към музиката, творческата критика между тях и предстоящите си мащабни концерти в България и чужбина.

Майка и дъщеря разказаха за енергията помежду им на сцената, където често си партнират с хора на Ваня Монева. Мария Илиева сподели, че майка ѝ е нейният най-близък музикален съветник. „Тя винаги ми казва, ако вижда слаби страни в нещо, не ми спестява и аз мисля, че това е най-ценното в нашето общуване”, обясни певицата. Ваня Монева допълни, че съветът ѝ към Мария винаги е бил да има повече търпение, тъй като е много експресивна и бърза в решенията си.

⇒ 25 години на сцена и нови хоризонти

По повод своя юбилей от 25 години в музикалната индустрия, Мария Илиева сподели, че се чувства в най-добрата си форма. „Хората на изкуството сме търсачи. Ние търсим нещо, откриваме, преоткриваме, развиваме се”, заяви тя. Певицата обяви плановете си за предстоящата година:

Ваня Монева определи момента, в който е видяла дъщеря си като майка, като „най-разкошния”. Тя призна, че е от бабите, които „глезят внучетата”, но подчерта, че Мария е разумен родител и тя се съобразява с нейните решения относно възпитанието на децата. „Аз тайничко поглеждам, но се съобразявам и казвам: „Попитай мама”, сподели с усмивка диригентът.

