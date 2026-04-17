Папа Лъв XIV остро разкритикува „тираните”, които според него опустошават света. Изказването Светият отец направи по време на посещение в размирния град Баменда в Камерун – епицентър на дългогодишен сепаратистки конфликт. Първият американски папа, който говори по-рано същия ден в Камерун, каза, че светът „е опустошен от шепа тирани”, без да назовава конкретни имена.

„Горко на онези, които използват религията и името на Бог за политическа и икономическа изгода”, заяви папата, подчертавайки, че светът страда заради малцина, но се крепи на солидарността между хората. Понтификът осъди и експлоатацията на Африка, обвинявайки външни сили, че използват ресурсите на континента за печалба. Още при пристигането си той призова управляващите в Камерун да се борят с корупцията и нарушенията на човешките права.

Папа Лъв XIV и Тръмп - в директен словесен сблъсък за политиката и мира

⇒ Новият стил на Ватикана

Папа Лъв дебютира с нов, силен стил на говорене по време на обиколката си в четири африкански държави тази седмица, отправяйки остри критики към войната и неравенството. След като през първите 10 месеца от понтификата си той не коментираше директно събития, сега промяната в реториката му отразява неговата загриженост относно посоката на глобалното лидерство, коментират експерти.

Джон Тавис, пенсиониран кореспондент във Ватикана, който е отразявал три понтификата, посочва: „Обикновено папите и Ватикана са предпазливи, когато става въпрос за международна политика, предпочитайки дипломацията пред публичното порицание. Папа Лъв XIV изглежда убеден, че светът трябва да чуе изрично осъждане на несправедливостта и агресията и изглежда осъзнава, че е един от малкото хора, които имат глобален амвон”.

⇒ Ескалация на напрежението с Вашингтон

Напрежението между папата и президента на САЩ Доналд Тръмп продължава да ескалира. Тръмп за първи път нападна Лъв като „ужасен” в неделя, в очевиден отговор на критиките на папата към войната между САЩ и Израел срещу Иран. Американският лидер отново отправи критики в четвъртък, твърдейки, че папата не разбира въпросите на външната политика. Преди това той отхвърли критиките на Лъв XIV, но заяви, че няма конфликт с него.

Папата, известен с това, че внимателно подбира думите си, до голяма степен избягваше коментари за САЩ до март, когато се превърна в откровен критик на войната с Иран. За първи път той спомена Тръмп по име публично едва в началото на април, като предложи президентът да намери „изход” за прекратяване на войната.

⇒ Гласът на Африка

В Африка папата говори много по-твърдо. В речи тази седмица в Алжир и Камерун той предупреди, че капризите на най-богатите в света заплашват мира и осъди нарушенията на международното право от „неоколониални” глобални сили.

„Папа Лъв се утвърждава като морален лидер в световен мащаб”, каза пред „Ройтерс” епископ Джон Стоу от Лексингтън, Кентъки. Стоу, който е президент на американска католическа организация за мир, обясни, че последните послания на Лъв имат по-голяма тежест, тъй като са отправени по време на посещение в Африка, „предадени лице в лице с хората, които са живели с война, насилие, глад и хронична бедност“.

Папите отдавна са морален глас на световната сцена, но като цяло се стремят Църквата да остане неутрална, позволявайки на Ватикана да действа като посредник. Масимо Фаджоли, професор в Тринити Колидж Дъблин и експерт по управление на Римокатолическата църква, посочи примера на папа Пий XII, който е обвинен от някои критици, че не е говорил достатъчно силно за Холокоста. „Винаги виси призракът на Пий XII там. Не мисля, че (Лъв) иска Ватикана да бъде обвинен в мекота към тръмпизма, защото е американец”, казва Фаджоли.

Папа Лъв, роден като Робърт Превост, е прекарал десетилетия като мисионер и епископ в Перу, преди да заеме престола. Той е живял там по време на интензивния вътрешен конфликт между правителството и маоистката партизанска групировка „Сияйна пътека”, когато десетки хиляди бяха убити.

„В селските райони на Перу Превост е бил потопен в това, което бедността, корупцията, глобализацията на безразличието, климатичната катастрофа и правителственото насилие правят на хората”, казва Наталия Императори-Лий от университета Фордъм. Според нея той е уникално квалифициран да говори за опасностите от политическата корупция и насилие.

С коментарите си тази седмица, според анализатора Джон Тавис, Лъв може би е говорил по-категорично от своя предшественик папа Франциск или който и да е друг предишен папа. „Други папи, включително Йоан Павел II и Франциск, са говорили за опасностите от идеологическите тирании и неоколониалзима. Но когато Лъв казва, че светът е „опустошен от шепа тирани”, това ми се струва много по-директно предизвикателство към лидерите на могъщи нации”, завършва Тавис.