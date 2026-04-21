Снимка: ЕПА/БГНЕС
„Оскари” 2026: Изненадите и големите победители на наградите
-
Раздадоха наградите „Оскар“, „Битка след битка“ е големият победител
-
На прага на „Оскарите“: Кинокритици с финални прогнози за победителите
-
Юлиан Костов и Мирела Илиева: Българският талант и красота на червения килим
-
30-ият „София Филм Фест“ започва под надслов „Купонът продължава!"
-
Фестивалът "Master Of Art" 2026: Български документален филм грабна отличия в две категории
Мерил Стрийп отново влиза в ролята на тираничната редакторка на модно списание Миранда Пристли
Две десетилетия след като „Дяволът носи Прада“ се превърна в съвременна класика, звездите от филма се събраха отново в Ню Йорк за световната премиера на дългоочакваното продължение.
Мерил Стрийп, която отново влиза в ролята на тираничната редакторка на модно списание Миранда Пристли, мина по червения килим заедно с Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи. Към актьорския състав се присъединява и Кенет Брана като най-новия съпруг на Миранда, а също и нови имена като Симон Ашли и Луси Лиу.
Дяволът отново обува "Прада": Мерил Стрийп и Ан Хатауей заедно в продължение на едноименната класика
Сред известните гости на червения килим беше и бившият главен редактор на Vogue Ана Уинтур, смятана за вдъхновение за образа на героинята на Стрийп.
Премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ за България е на 29 април.Редактор: Цветина Петкова
