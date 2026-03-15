Актьорът и продуцент Юлиан Костов и актрисата Мирела Илиева бяха гости в ефира на „Треска за Оскари“, където разказаха за пътя си към международната сцена и за срещите си с големи имена от киноиндустрията в Лос Анджелис.

Костов, който е и водещ на телевизионното шоу "The Floor", сподели, че идеята да се занимава с актьорско майсторство се е появила още през 2010 година. Тогава той решава да замине за Великобритания, където прави първите си стъпки в индустрията. „Започнах с участия в реклами. Всичко се постига с постоянство и с мисълта за мечтата“, разказа той.

Актьорът призна, че е голям почитател на поредицата "Междузвездни войни" и особено на актьора Харисън Форд. По думите му фентъзито и научната фантастика са жанрове, които винаги са го вдъхновявали.

Мирела Илиева също сподели впечатленията си от престоя си в Холивуд. Тя разказа, че е била изключително развълнувана да види на живо световни звезди като Ема Стоун, Тимъти Шаламе и Харисън Форд.

По време на престоя им в Лос Анджелис двамата са присъствали на събития около наградния сезон, където един от най-обсъжданите филми е бил "Грешници". На гала вечер те дори са имали възможност да се запознаят с актьора Майкъл Б. Джордан.

За Костов пък Тимъти Шаламе е сред най-ярките актьори на своето поколение. „Той е един от най-добрите артисти на нашата генерация“, смята българският актьор.

