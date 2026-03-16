По-малко от час преди началото на „Оскарите“ кинокритици и анализатори вече правят своите финални прогнози за победителите в основните категории. Според тях тазгодишната надпревара е една от най-оспорваните през последните години – особено в категорията за най-добър филм, където основните фаворити са „Грешници“ и „Битка след битка“. В актьорските категории също има силна конкуренция, макар че част от критиците смятат, че Джеси Бъкли е сред най-сигурните претенденти за отличието за най-добра актриса за ролята си във „Хамнет“.

Кинокритикът Зузи Аспарухова изтъкна, че „Грешници“ има много качества, но предимно в техническите категории и в музиката му. „Той обира всички награди за основната си музикална тема. Има една сцена, която имитира снимането в един кадър и минава през всички жанрове музика. Филмът е комерсиален успех и зрителите го харесаха. Моите фаворити са „Битка след битка“, „Върховният Марти“ и „Сантиментална стойност“.

Актьорът Дарин Ангелов изрази колебание в прогнозата си за най-добър филм „Битка след битка“ и „Хамнет“. Първият според него има преднина, защото „Влюбеният Шекспир“ е бил построен като втората лента и структурата не е непозната за зрителя. „Джеси Бъкли заслужава да вземе наградата, в „Битка след битка“ има страхотна режисура, мисля, че това ще бъде церемонията на Пол Томас Андерсън.

Кинокритикът Благой Иванов смята, че Холивуд дава сигнали за добродетелите и либералността си. „16-те номинации за „Грешници“ са абсолютно незаслужени и абсурдни. Чисто кинематографично има безспорни качества, трябва да вземе награда за музика. Много трудно изгледах „Битка след битка“, той демонстрира политически позиции, а не анализ. „Сънища с влакове“ е най-адекватното третиране на темата за скръбта и загубата, но няма да вземе награда“, смята критикът.

Продуцентът Кирил Кирилов заложи на Брад Пит и филма „Формула 1“. Споделя, че го е гледал четири пъти. По думите му „Върховният Марти“ не бива изобщо да бъде сред номинираните.

Журналистът Кристина Патрашкова също направи своята прогноза. За нея най-важни са посланията. „Битка след битка“ представя идеализма, който трябва да пазим и идеалистичното настроение, което не трябва да губим. „Хамнет“ показва, че животът е поредица от загуби, но независимо от тях ти продължаваш напред.

