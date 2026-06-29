Въпреки че днес отбелязваме Деня на пътната безопасност, за нея си говорим само когато стане пътен инцидент. Това коментира в студиото на „Твоят ден” Мартин Атанасов, създател на „Черна писта”. Според него е факт, че темата не се решава лесно, но трябва да се взимат мерки много по-често, отколкото след пореден инцидент. Той каза още, че понастоящем е потърсил конкретно информация за катастрофите с ТИР-ове.

„За периода от януари до май, сравнено за 2025 и 2026 година, катастрофите с ТИР са еднакъв брой – около 2500, но броят на загиналите е скочил с около 43%. Делът на ТИР-овете в общата класация за смъртност нараства от 33% на 42%, при положение, че те участват само в 20% от всички пътнотранспортни произшествия. Тоест те са много по-смъртоносни, от който и да е друг вид превозни средства – автомобили, автобуси и други”, посочи Атанасов. Той уточни, че в тази статистика влизат както българските, така и чуждестранните ТИР-ове.

Създателят на „Черна писта” каза, че разговори с властите е имал миналата година, но освен няколко малки локални инициативи и поддържане на информация онлайн, нищо по-голямо като мерки не се е случило. Той съобщи, че предстои съвсем скоро да обяви следващия си проект по важна тема, която има нужда от осветляване.

„В името на живота”: Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата

„Искам да направя една съществена поправка – това не са жертви, не са трагични инциденти, това са убийства на пътя. Убийства допуснати благодарение на действията и бездействията на държавата и мълчанието на обществото”, заяви Красимир Арсов, баща на загиналия 14-годишен Филип. По думите му всяка седмица има прелетяващ през мантинелата ТИР или автомобил. Той припомни такива случаи и в близките години, като пример за неработещата предпазна система.

„Това е един системен проблем, държавата го е създала напълно целенасочено и умишлено, допуснала е да се изграждат предпазни системи, които не отговарят на изискванията, допуснала е да има само двама изпълнители и в следващия момент казва – ами то ние какво да направим, и започват оправданията. Едно от оправданията е, че няма средства”, каза Арсов.

След поредицата от тежки катастрофи: Защо деца продължават да загиват по българските пътища

Той посочи, че за трите години от смъртта на сина му Филип, положителните промени са само няколко. „Две лаборатории в София и в Плевен за контрол на кръвните проби на водачи, употребили алкохол. Беше променен Наказателният кодекс – завишиха се долните граници на наказанията при квалифицирани условия – употреба на алкохол, превишена скорост, червен светофар, пешеходна пътека. Бяха променени нормативните уредби при обучението и изпита на млади водачи и беше направен опит от министър Георгиев да бъдат променени нормативните документи за автотехническите експерти вещи лица”, обясни Арсов.

Той каза, че с настоящия вътрешен министър Демерджиев имат по-добра комуникация. „Той ни помоли да изпратим конкретни искания и ние изпратихме над 20 такива точни и ясни искания със срокове и очакваме от него бърз отговор кое кога може да се случи”, уточни бащата на Филип.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова