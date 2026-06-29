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Какви мерки трябва да се предприемат, за да бъдат предотвратени тежките инциденти?
Въпреки че днес отбелязваме Деня на пътната безопасност, за нея си говорим само когато стане пътен инцидент. Това коментира в студиото на „Твоят ден” Мартин Атанасов, създател на „Черна писта”. Според него е факт, че темата не се решава лесно, но трябва да се взимат мерки много по-често, отколкото след пореден инцидент. Той каза още, че понастоящем е потърсил конкретно информация за катастрофите с ТИР-ове.
„За периода от януари до май, сравнено за 2025 и 2026 година, катастрофите с ТИР са еднакъв брой – около 2500, но броят на загиналите е скочил с около 43%. Делът на ТИР-овете в общата класация за смъртност нараства от 33% на 42%, при положение, че те участват само в 20% от всички пътнотранспортни произшествия. Тоест те са много по-смъртоносни, от който и да е друг вид превозни средства – автомобили, автобуси и други”, посочи Атанасов. Той уточни, че в тази статистика влизат както българските, така и чуждестранните ТИР-ове.
Създателят на „Черна писта” каза, че разговори с властите е имал миналата година, но освен няколко малки локални инициативи и поддържане на информация онлайн, нищо по-голямо като мерки не се е случило. Той съобщи, че предстои съвсем скоро да обяви следващия си проект по важна тема, която има нужда от осветляване.
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„Искам да направя една съществена поправка – това не са жертви, не са трагични инциденти, това са убийства на пътя. Убийства допуснати благодарение на действията и бездействията на държавата и мълчанието на обществото”, заяви Красимир Арсов, баща на загиналия 14-годишен Филип. По думите му всяка седмица има прелетяващ през мантинелата ТИР или автомобил. Той припомни такива случаи и в близките години, като пример за неработещата предпазна система.
„Това е един системен проблем, държавата го е създала напълно целенасочено и умишлено, допуснала е да се изграждат предпазни системи, които не отговарят на изискванията, допуснала е да има само двама изпълнители и в следващия момент казва – ами то ние какво да направим, и започват оправданията. Едно от оправданията е, че няма средства”, каза Арсов.
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Той посочи, че за трите години от смъртта на сина му Филип, положителните промени са само няколко. „Две лаборатории в София и в Плевен за контрол на кръвните проби на водачи, употребили алкохол. Беше променен Наказателният кодекс – завишиха се долните граници на наказанията при квалифицирани условия – употреба на алкохол, превишена скорост, червен светофар, пешеходна пътека. Бяха променени нормативните уредби при обучението и изпита на млади водачи и беше направен опит от министър Георгиев да бъдат променени нормативните документи за автотехническите експерти вещи лица”, обясни Арсов.
Той каза, че с настоящия вътрешен министър Демерджиев имат по-добра комуникация. „Той ни помоли да изпратим конкретни искания и ние изпратихме над 20 такива точни и ясни искания със срокове и очакваме от него бърз отговор кое кога може да се случи”, уточни бащата на Филип.
Целия разговор чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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