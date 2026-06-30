Днес - 30 юни, и на 1 юли поради очакваните високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 т по магистралите „Струма“, „Марица“ и „Тракия“.

При температура на въздуха над 35 градуса между 13 ч. и 21 ч. преминаването по АМ „Тракия“ ще бъде временно преустановено в участъка между София и Ямбол, а на магистралите „Струма“ и „Марица“ трафикът на тежкотоварни камиони ще бъде ограничаван по цялата им дължина. На АМ „Хемус“ при температури на въздуха над 35 градуса временно ще се ограничава движението на МПС над 20 т в участъците от автомагистралата на територията на областите София, Ловеч и Търговище. Областните пътни управления следят метеорологичните прогнози и ще предприемат временна промяна в организацията на движение.

Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари (ARD).

В следобедните часове, между 13 ч. и 21 ч., ще се ограничава движението на камионите над 20 т по път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще бъде спряно временно и преминаването по участъка от път II-11 Дунавци – Добри дол /от км 0 до 23-и км/ и по път III-112 Добри дол - Тополовец /от км 0 до 10-и км/

Временно ще се ограничава движението и по участък от Подбалканския път I-6 от отбивката за Калофер до пътен възел „Петолъчката“.

В област Стара Загора временно ще се ограничи преминаването по път I-5 Габрово - Казанлък в участъка от границата с област Габрово при прохода „Шипка“ до с. Бял Извор /от 170-и до 266-и км/. Ограничение за тежкотоварния трафик ще има и по път II-66 в отсечката от с. Богомилово до пътния възел на АМ „Тракия“ в района на с. Свобода /от 72-и км до 91-и км/. Преминаването на камиони ще бъде временно спряно и по третокласния път III-663 в участъка Чирпан - Целина /от км 0 до 15-и км/.

В следващите два дни в следобедните часове при температури над 35 градуса, между 13 ч. и 21 ч., временно ще се ограничава движението на камионите над 20 т и по пътни участъци в Северна България - в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.

Ограничения в движението на тежкотоварните камиони ще има по първокласния път I-2 Русе – Варна, в участъците в областите Русе, Разград и Шумен, от 12-и км до 146-и км.

В областите Плевен, Ловеч и Велико Търново ще е ограничено движението по път I-3 в участъка от 7-и до 170-и км, след пътния възел за село Страхилово до района на Ябланица.

Преминаването на тежкотоварните камиони над 20 тона ще бъде временно преустановено и по път I-4 от Коритна до Шумен, който преминава през областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище и Шумен.

Ограничения ще бъдат въведени и на път I-5 Русе - Габрово, в участъка от 6-и до 115-и км, преминаващ през областите Русе и Велико Търново. Временно ще бъде ограничавано движението на МПС над 20 т и по път I-7 Силистра - Шумен, на територията и на двете области.

Трафикът на камиони ще е спрян и по път ІІ-55 Дебелец - Предела - Гурково, в отсечката от Дебелец до село Паничерево. Участъкът е на територията на областите Велико Търново и Стара Загора.

Временното ограничаване на движението на МПС над 20 т в определени участъци от републиканската пътна мрежа в следобедните часове, когато температурите са най-високи, е за да се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и да се опази живота и здравето на пътуващите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.

Редактор: Цветина Петрова