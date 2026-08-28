Две белуги и четири делфина пристигнаха във Валенсия след международна операция по спасяването им от затворен морски парк в Канада.

Животните са били превозени със специален полет от Торонто до Испания. След пристигането си те ще останат под денонощно ветеринарно наблюдение.

Трансферът е част от мащабна програма за намиране на нов дом на животните, останали в канадския морски парк „Маринленд“, който прекратява своята работа преди повече от година.

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В парка все още се намират около 30 белуги и четири делфина. Усилията са насочени към преместването им в подходяща среда, като основната цел е да бъде предотвратена евтаназията на животните.

Шестте морски бозайници, които вече са във Валенсия, са в сравнително добро състояние. Специалистите ще следят внимателно адаптацията им и здравословното им състояние през следващия период.

Операцията е поредна стъпка в опитите животните от „Маринленд“ да получат възможност за нов живот извън затворения морски парк.

Редактор: Иван Иванов