Българин се удави в Гърция

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Разпоредена е аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия
Българин се удави в Бяло море край Ксанти, съобщи Гръцката брегова охрана, цитирана от "24 часа".
Инцидентът е от неделя по обяд. Пристанищната администрация Порто Лагос е уведомена, че 58-годишен български гражданин е бил изваден в безсъзнание от морската зона на плажа "Еразмиу" в Ксанти. На мъжа е оказана първа помощ от спасители и след това е транспортиран с линейка до здравния център "Aбдера", където е констатирана смъртта му.
Пристанищната администрация Порто Лагос, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия.Редактор: Ралица Атанасова
Източник: "24 часа"
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