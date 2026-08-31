Българин се удави в Бяло море край Ксанти, съобщи Гръцката брегова охрана, цитирана от "24 часа" .

Инцидентът е от неделя по обяд. Пристанищната администрация Порто Лагос е уведомена, че 58-годишен български гражданин е бил изваден в безсъзнание от морската зона на плажа "Еразмиу" в Ксанти. На мъжа е оказана първа помощ от спасители и след това е транспортиран с линейка до здравния център "Aбдера", където е констатирана смъртта му.

Българин се удави в Гърция

Пристанищната администрация Порто Лагос, която провежда предварителното разследване, е разпоредила извършване на аутопсия в Съдебномедицинската служба на Тракия.

Редактор: Ралица Атанасова