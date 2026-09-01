Броят на хората в неизвестност след опустошителните наводнения в Непал е актуализиран и вече възлиза на 3925 души, съобщиха местните власти. В тази нова обща бройка са включени 592-ма чуждестранни граждани. Потвърдените жертви на бедствието обаче вече надхвърлят 950, след като първоначалните данни бяха за 903.

Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването се затруднява от огромни кални маси и срутвания. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунели на водноелектрически централи, като общият брой на изчезналите в сектора работници е 933-ма.

Няма имена на български граждани в списъка на изчезналите в Непал

Десетки хиляди хора в засегнатия от стихията Непал се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от Организацията на обединените нации.

„Продължаваме оценката на ситуацията и получаваме ясна представа за нуждите на хората. Около 65 000 души се нуждаят от спешна помощ с вода и санитарно-хигиенни условия. Повече от 22 000 деца се нуждаят от закрила. Очаква се 2600 деца под петгодишна възраст да се нуждаят от лечение заради тежко недохранване и изтощение. От помощ се нуждаят около 10 500 бременни и кърмещи жени. 19 училища са пострадали, като 9 от тях са напълно разрушени”, коментира говорителят на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик.

Редактор: Мария Барабашка