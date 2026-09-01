„Искаме да има яснота при определянето на надценките. В никакъв случай не искаме нито да определяме тавани, нито да определяме цени, нито пък да бъркаме в джоба или в печалбата”. Това заяви в предаването „Здравей, България” депутатът от „Прогресивна България” и зам.-председател на комисията по земеделието в НС Тодор Джиков.

Преговорите с търговските вериги продължават. Джиков очаква да бъде постигнат търсения ефект и това да се случи до нова година.

Резултати се очакват по две линии. Едната е да има проследяемост по веригата на доставки.

„Какво става и къде се разпределят надценките от производителя до търговеца на дребно - това е един от механизмите да се намалят цените. Колкото повече посредници има по веригата толкова повече надценката се увеличава”, коментира Джиков.

„Работим веригите да имат едни равностойни партньори с достатъчно количество, вид и качество продукция, така че оттам да тръгне поевтиняването”, каза Джиков.

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„В началото на годината Комисията за защита на конкуренцията излезе със 114 страници убийствен доклад за огромни пропуски и огромни надценки”, припомни депутатът.

Той обясни и какво е справедлив брутен марш. „Това е една нормална надценка, съотносима спрямо себестойността на конкретния продукт. Не можеш да произведеш един продукт за 2 лева, а в магазина да се продава за 10. Това е икономически необоснована надценка. Нормалната надценка би трябвало да е не повече от 35–40%”, каза Джиков.

Работи се по създаването на ясни параметри на определени групи стоки.

„Първата група са варивата: пакетираният боб, леща и други. Втората група са храните, които са непакетирани и се продават на щанд със служител от магазина – сирена, кашкавали, меса и така нататък. И третата група – това са същите тези сирена, кашкавали, меса, но вече пакетирани, за които не се изискват допълнителни разходи при продажбата”, обясни Джиков.

Европейската практика показвала оперативни разходи между 15% и 20% по дистрибуцията на тези храни. „Включвам вътре заплати, ток, консумативи, кражби, нарушени опаковки”, каза депутатът.

По другите теми Джиков каза, че от „Прогресивна България” напълно застават зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Неин свободен избор е да определи вицепремиера, коментира той.

По отношение на ареста на екоактивистката Гергана Петрова в Струмяни , Джиков каза, че в момента тече разследване, което ще установи има ли нарушение от органите на реда.

Редактор: Ина Григорова