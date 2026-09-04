Над 550 килограма хранителни продукти с несъответствия са установени при проверки на Българската агенция по безопасност на храните в предприятия на територията на област Варна. Всички продукти са насочени за унищожаване.

Инспекторите проверили четири предприятия – две месопреработвателни, едно за производство на мазнини за мазане и млечни продукти и едно за производство и препакетиране на млечни продукти. Целта на проверките била да се установи спазването на изискванията на законодателството в областта на безопасността на храните.

Снимка: БАБХ

Сред установените продукти са краве масло, моцарела, крема сирене, извара, топено пушено сирене и маргарин.

При проверките са констатирани различни нарушения, сред които изтекъл срок на годност, липса на необходимата маркировка, неспазване на температурния режим за съхранение и нарушена цялост на опаковките.

Над половин тон млечни продукти без документи бяха спрени на „Капитан Андреево“

За установените нарушения са предприети административни мерки. Издадени са актове за установяване на административни нарушения и предписания за отстраняване на несъответствията.

Снимка: БАБХ

От БАБХ посочват, че агенцията продължава да осъществява официален контрол по цялата хранителна верига с цел защита на здравето и интересите на потребителите. При съмнение за нарушение гражданите могат да подават сигнали чрез електронната форма на интернет страницата на БАБХ или на горещия телефон 0700 122 99.

Редактор: Дарина Методиева