Голям пожар избухна край старозагорското село Димовци. На място са изпратени пожарникари и екипи, които се опитват да овладеят пламъците.

Изгоряха дворни места и постройки - жилищни и спомагателни, а огънят е тръгнал и към гората. На терен има 7 екипа на Пожарната. Беше активиран BG-Аlert. Селото е слабо населено и се използва предимно за вилна зона. Огънят обхвана и Стара планина, а вятърът усложнява ситуацията.

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Видео: БГНЕС

Заради ситуацията кметът на община Гурково Кънчо Папазов и огнеборците отправиха спешен призив към хората, които притежават имоти в селото. Собствениците са помолени да пристигнат възможно най-бързо в Димовци, за да осигурят достъп до имотите си и при необходимост да съдействат на екипите, участващи в гасенето.

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Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се включи в гасенето. Хеликоптерът излетя от авиобазата в 14.02 ч. и извършва гасене от въздуха.

Пожарът е на голям фронт и е обхванал сухи треви, храсти и смесена гора. Няколко екипа на пожарната са на мястото на пожара и се опитват да потушат пламъците. Има служители на горското и много доброволци. Пламъците са стигнали до последните къщи на селото.

Няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети. Все още не са обявени и данни за площта, обхваната от огъня, нито за причината за възникването му.