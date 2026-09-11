Окръжният съд в Плевен отново остави в ареста Георги Александров, обвинен за катастрофата, при която преди година и половина загина Сияна.

По време на днешното заседание стана ясно, че ключовата автотехническа експертиза по делото вече е изготвена. Документът обаче все още не е окончателно окомплектован и поради тази причина не беше представен пред съда.

Автоекспертът Божидар Илиев заяви, че заключението се очаква да бъде внесено за следващото съдебно заседание. Експертизата е от съществено значение за изясняването на механизма на катастрофата и обстоятелствата около действията на водача.

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Защитата на Александров поиска мярката му за неотклонение да бъде променена. Един от основните аргументи на адвокатите е продължителният период, който обвиняемият вече е прекарал в ареста.

Адвокатът му Явор Нотев постави акцент върху липсата на окончателно експертно заключение.„Докато няма експертно заключение, ние имаме едно обвинение, че са нарушени правила за движение, без обаче да се твърди, да се сочи с какво точно по свое действие той е извършил това“, заяви Нотев.

Бащата на Сияна - Николай Попов, определи искането за освобождаване на Александров като неприемливо. „Смятам, че това граничи с цинизъм. Този човек нито веднъж не се извини, нито веднъж не пожела да поеме каквато и да е отговорност за случилото“, каза Попов. Според него по делото са събрани множество доказателства за отговорността на обвиняемия.

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Заседанието се проведе на фона на пореден протест пред Съдебната палата в Плевен. Събрали се граждани настояха за справедливост по случая и проследиха развитието на съдебния процес. След като изслуша страните, съдът не уважи искането на защитата и остави Георги Александров в ареста. Очаква се ключовата автотехническа експертиза да бъде представена на следващото заседание.