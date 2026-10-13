Двама турски граждани са задържани в Германия във връзка с пожара на 23 септември в наземна станция на спътниковата услуга Starlink в Полша. Според местните власти зад случилото се стои Русия.

На двамата турци ще бъдат повдигнати обвинения за извършване на саботажни действия по заповед на чуждо разузнаване.

Пожарът през септември обхвана нейното електрозахранване и резервен генератор. Тогава Варшава заяви, че според нея това е саботаж, който цели да наруши интернет връзките, включително тези на украинската армия.

Полша подозира саботаж след пожар в станция на Starlink

"Нямаме никакво съмнение, че зад този саботажен акт стоят руските служби, като трябва да се добави, че руските служби все по-често прибягват до лица, свързани с престъпния свят", заяви министърът по въпросите на специалните служби в Полша Томаш Шемоняк.

Редактор: Ивета Костадинова