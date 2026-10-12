Американската актриса Селма Блеър е била задържана след инцидент на борда на самолет на авиокомпания Delta, пътуващ от Лос Анджелис до Ню Йорк, съобщава Fox News. По данни на властите тя е проявила физическа агресия към членове на екипажа.

Случаят е от неделя вечерта, когато актрисата е била арестувана, след като според властите се е опитала да отвори врата на самолета по време на полет. След неуспешния опит Блеър е ударила стюардка и е ухапала друга.

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54-годишната Блеър е била задържана и откарана в болница за медицинска оценка, съобщиха от властите.

Представител на актрисата заяви пред, че тя е получила спешен медицински проблем, довел до предполагаемото поведение. По думите му след кацането Блеър незабавно е получила медицинска помощ и състоянието ѝ е стабилно.

От Delta потвърдиха, че правоохранителните органи са реагирали на инцидента след пристигането на полета от Лос Анджелис. Компанията заяви, че не толерира непристойно или незаконно поведение и че безопасността на пътниците и екипажа е основен приоритет.

По данни на авиокомпанията инцидентът не е повлиял на разписанието и самолетът е кацнал на летището в Ню Йорк преди планираното време.

Редактор: Георги Иванов