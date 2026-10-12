Снимка: БТА
Това е най-голямото разширяване на санкционния списък от началото на войната
Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.
Мерките, договорени от външните министри на страните от ЕС на срещата им в Люксембург, представляват „най-голямото разширяване на санкционния списък, откакто Русия започна войната“, написа тя в X. „Повече от половината от тях са свързани с производствената верига за балистични ракети“, поясни тя.
EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. Europe is again showing a united front. More than half are connected to the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce the weapons it uses to kill Ukrainians.— Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026
„Значително затрудняваме и забавяме Русия, оскъпяваме производството на оръжията, които тя използва, за да убива украинци“, се казва още в изявлението на Калас.Редактор: Цвета Лазаркова
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