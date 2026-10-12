Това е най-голямото разширяване на санкционния списък от началото на войната

Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Мерките, договорени от външните министри на страните от ЕС на срещата им в Люксембург, представляват „най-голямото разширяване на санкционния списък, откакто Русия започна войната“, написа тя в X. „Повече от половината от тях са свързани с производствената верига за балистични ракети“, поясни тя.

„Значително затрудняваме и забавяме Русия, оскъпяваме производството на оръжията, които тя използва, за да убива украинци“, се казва още в изявлението на Калас.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: Елена Инджева, БТА

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