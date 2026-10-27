24-та авиационна база – Крумово ще отбележи 65 години от създаването си и 20 години от приемане на хеликоптер AS 532 AL Cougar на въоръжение, съобщиха от военното формирование, предава кореспондентът на БТА в Пловдив Таня Благова.

По време на събитието е планиран както статичен, така и динамичен показ на вертолетна техника, тържествен строй, поднасяне на венци и цветя през паметника на загиналите летци и авиационни специалисти.

Честваме 113 години бойна авиация в България

Редактор: Мария Барабашка